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Госдума РФ приостановила ракетный договор

Комментариев: 3
Госдума РФ приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Конфликт США и России начался из-за ракеты 9М729
Конфликт США и России начался из-за ракеты 9М729
RT

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), сообщает Лента.ру во вторник, 18 июня.

За закон проголосовали 417 депутатов, один воздержался.

Напомним, в феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Претензии США связаны с российской ракетой 9М729.

Москва ответила на действия Вашингтона зеркально: президент России Владимир Путин в субботу заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Теги: Россия, США, ракеты, договор, гонка вооружений, разоружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Woodbrother    18.06.2019, 13:49
Оценка:  -1
Woodbrother
Из договора по РСМД на россия самовольно вышла еще в 2015 г.
Peyot    18.06.2019, 13:43
Оценка:  -1
Peyot
Кто мне обьяснит что мешает Уркаине востановить ядерный арсенал? Все подписанты Будапештского меморандума его нарушили. РФ напала на нас США и Англия в ответ не нанесли военных ударов по рф... и нахер нам такой безядерный мир?
Krekk    18.06.2019, 13:54
Оценка:  +1
Krekk
А сам ты что, настолько глуп, что не понимаешь простейших вещей? Если уж такое объяснять надо...
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