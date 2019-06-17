Иллюзионист погиб, пытаясь повторить трюк Гудини

Мужчина пытался выполнить трюк с освобождением от цепей под водой, но что-то пошло не так, и мужчина утонул.

Индийский иллюзионист и каскадер Чанчал Лаири исчез во время исполнения трюка Гарри Гудини. Власти заявили, что он утонул. Спустя сутки его тело обнаружили. Об этом сообщает CNN во вторник, 18 июня.

В воскресенье мужчину связали цепями и веревками, подвесили за ноги и медленно опустили в воду в реку Хугли, в городе Колката. Он должен был освободиться от цепей под водой и доплыть до безопасного островка, но этого не произошло.

Публика, наблюдавшая за трюком, начала паниковать через 10 минут после погружения. Через полчаса люди начали спасательно-поисковую операцию, которая не дала результатов, и мужчину считали без вести пропавшим.

Тело 40-летнего иллюзиониста нашли только вечером понедельника в километре от места, где он выполнял трюк.

Иллюзионист уже не впервые пытался осуществить подобный трюк. Более 20 лет назад, его погружали в реку в стеклянном резервуаре, но тогда он смог выбраться.

Напомним, ранее "похоронивший" себя иллюзионист шокировал зрителей.

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