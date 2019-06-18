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В Кремле заявили о схожести позиций Зеленского и Порошенко

Комментариев: 8
В Москве уже увидели очертания позиций нового президента Украины и нашли их схожими с позициями предыдущего главы государства.
Песков рассказал, какой в Кремле видят позицию Зеленского
Песков рассказал, какой в Кремле видят позицию Зеленского
РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский стоит на тех же позициях, что и экс-президент Петр Порошенко. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос-утверждение журналистки о том, что Зеленский повторяет тезисы своего предшественника Порошенко.

"Мы внимательно следим, и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиции, которая сейчас начинает набирать очертания", - цитирует Пескова Российская газета.

Отвечая на вопрос, с чего Путин начнет первую встречу с Зеленским (последний обещал начать с Крыма и Донбасса – прим. ред.), Песков заявил: "Мы видели эти слова президента Украины в одном из интервью. Нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. И в случае, если оно когда-нибудь состоится, не сомневаюсь, что тоже начнет с правильной".

Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений.

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Теги: Крым, Путин, донбасс, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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WTF2wtf    18.06.2019, 15:34
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ой ... новому президенту Украины почему-то тоже не нравится оккупация иностранцами части нашей страны и ведение этими иностранцами войны против нашей страны???
Давышо?
Данеможетбыть?
Для каких дебилов он щас "филофофствует"???? Отношение к оккупантам и так всем понятно ...
banderivets1    18.06.2019, 15:12
Оценка:  +4
banderivets1
А песков з уйлом думали, що Зеленський сліпий і глухий і не знає, що росія витворяє і стане путінською лялькою?
VSHIVANKA    18.06.2019, 14:52
Оценка:  -7
VSHIVANKA
О ЧЁМ СЕЙЧАС ДУМАЮТ 73 % ИЗБИРАТЕЛЕЙ , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ХРЯКА НАДЕЯСЬ НА МИР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ? )))
СУГС ? )))
banderivets1    18.06.2019, 15:16
Оценка:  +2
banderivets1
Надеятся, что Зеленский не будет заигрывать с агрессором, как Поршенко.
ВАТА_FUCK    18.06.2019, 15:18
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Бредишь? Когда это Порох заигрывал с расисей?
ВАТА_FUCK    18.06.2019, 15:17
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Позиция Президента Украины вне зависимости от фамилии одинакова,- в Xyйлом на члене
WTF2wtf    18.06.2019, 15:35
Оценка:  +1
WTF2wtf
Говно ольгинское, нах пшло
Брюква_и_Клюква    18.06.2019, 14:35
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Товарищ Песков вроде бы тщедушный невысокий человечишко, но доходит до него, как до жирафа!
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