В Испании освободили из сексуального рабства 11 женщин: среди них украинки

Девушки думали, что едут на работу отельными горничными.

Испанская полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин. Большинство из потерпевших являются гражданками Украины. Об этом пишет АР.

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Национальная полиция Испании считает, что та же группировки в 2015 году принудила к занятию проституцией около 200 женщин.

Копам удалось узнать, что женщин привлекают с помощью онлайн-рекламы, предлагают деньги на оплату проезда, которые потом нужно отдать, и хорошо оплачиваемую работу в Бургосе, городе на севере Испании.

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По прибытии жертвы были вынуждены под угрозой физической расправы работать проститутками по 10 часов в сутки, семь дней в неделю. Женщин штрафовали настолько часто, что выплаты никогда не осуществлялись.

Двух испанцев и двух украинцев арестовали по подозрению, среди других преступлений, в торговле людьми и создании преступной организации.

Напомним, Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство: известны подробности. Женщина говорит, что пыталась трудоустроить дочку.