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В Испании освободили из сексуального рабства 11 женщин: среди них украинки

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Девушки думали, что едут на работу отельными горничными.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Испанская полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин. Большинство из потерпевших являются гражданками Украины. Об этом пишет АР.

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Национальная полиция Испании считает, что та же группировки в 2015 году принудила к занятию проституцией около 200 женщин.

Копам удалось узнать, что женщин привлекают с помощью онлайн-рекламы, предлагают деньги на оплату проезда, которые потом нужно отдать, и хорошо оплачиваемую работу в Бургосе, городе на севере Испании.

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По прибытии жертвы были вынуждены под угрозой физической расправы работать проститутками по 10 часов в сутки, семь дней в неделю. Женщин штрафовали настолько часто, что выплаты никогда не осуществлялись.

Двух испанцев и двух украинцев арестовали по подозрению, среди других преступлений, в торговле людьми и создании преступной организации.

Напомним, Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство: известны подробности. Женщина говорит, что пыталась трудоустроить дочку.

 

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Теги: сексуальное рабство, проституция, бордели, Испания, горничные
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