Меркель заявила, что санкции в отношении России продлятся, пока Крым не вернут Украине
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что санкции в отношении России продлят до тех пор, пока Крым не вернут Украине.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Меркель отметила, что обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским суверенитет Украины и восстановление Донбасса.
Прогресса по этим вопросам, говорит канцлер, пока что нет, поэтому санкции против России никто отменять не будет.
Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину, - подчеркнула Меркель.
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Однако, позже канцлер добавила, что санкции усиливать не будут, их просто сохранят.
Ранее сообщалось, что большая встреча в “нормандском формате“ может состояться в июле. В ней примут участие представители Украины, Германии, Франции и РФ. Об этом сообщил президент во время конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как будет проведена встреча пока неизвестно. Это может быть подготовка заседания глав государств или сразу с их участием.
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и много чего говорят в сторону помойки!...))))
спроси сам лучше!...и хорошего вам настроения!...)))))))
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ВСЕ ПРЕЗИЛЕНТЫ ОДЕРЖИМЫ ДЬЯВОЛОМ , И НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ ПЕРЕНОСЯТ ИХ ПРИСУТСТВИЯ ? ))))