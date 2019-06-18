Санкции усиливать не будут, их просто сохранят.

Меркель заявила, что санкции в отношении России продлятся, пока Крым не вернут Украине wikipedia.org

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что санкции в отношении России продлят до тех пор, пока Крым не вернут Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Меркель отметила, что обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским суверенитет Украины и восстановление Донбасса.

Прогресса по этим вопросам, говорит канцлер, пока что нет, поэтому санкции против России никто отменять не будет.

Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину, - подчеркнула Меркель.

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Однако, позже канцлер добавила, что санкции усиливать не будут, их просто сохранят.

Ранее сообщалось, что большая встреча в “нормандском формате“ может состояться в июле. В ней примут участие представители Украины, Германии, Франции и РФ. Об этом сообщил президент во время конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как будет проведена встреча пока неизвестно. Это может быть подготовка заседания глав государств или сразу с их участием.

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