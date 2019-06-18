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Меркель заявила, что санкции в отношении России продлятся, пока Крым не вернут Украине

Комментариев: 9
Санкции усиливать не будут, их просто сохранят.
Меркель заявила, что санкции в отношении России продлятся, пока Крым не вернут Украине
Меркель заявила, что санкции в отношении России продлятся, пока Крым не вернут Украине
wikipedia.org

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что санкции в отношении России продлят до тех пор, пока Крым не вернут Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Меркель отметила, что обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским суверенитет Украины и восстановление Донбасса.

Прогресса по этим вопросам, говорит канцлер, пока что нет, поэтому санкции против России никто отменять не будет.

Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину, - подчеркнула Меркель.

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Однако, позже канцлер добавила, что санкции усиливать не будут, их просто сохранят.

Ранее сообщалось, что большая встреча в “нормандском формате“ может состояться в июле. В ней примут участие представители Украины, Германии, Франции и РФ. Об этом сообщил президент во время конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как будет проведена встреча пока неизвестно. Это может быть подготовка заседания глав государств или сразу с их участием.

 

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Теги: Меркель, Россия, санкции, крым, Украина
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Комментариев (9)
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Бигсэм    18.06.2019, 16:47
Оценка:  -1
Бигсэм
Это, вряд ли, Крым уже никогда не будет украинским - кто сомневается, пусть спросит у крымчан.
Via_dolorosa    18.06.2019, 17:01
Оценка:  +1
Via_dolorosa
А крымчан и в далёком 2014 никто не спрашивал куда они там хотят так же как жителей Донецка; танки пришли с наёмниками и привет. Или ты думаешь там +160 % всех жителей были за воссоединение с матушкой расией. Многие понимали чем вся эта оккупация/изоляция закончится.
ВыВсеВрети    18.06.2019, 17:05
Оценка:  0
ВыВсеВрети
спрашивал!...мычат сквозь зубы!...))))))
и много чего говорят в сторону помойки!...))))
спроси сам лучше!...и хорошего вам настроения!...)))))))
Peyot    18.06.2019, 16:29
Оценка:  0
Peyot
Бессмысленно сохранять уже устаревшие санкции вы уже давно напару с рф их обошли и забыли. Если не усиливать санкции рф никогда крым неотдаст!
Via_dolorosa    18.06.2019, 16:23
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Сдулись немцы- надо давить пока рубль не перешагнёт за 100 на бакс, НО им это тоже вредит, вот они и остановились. Бизнес и ничего личного, тем более рф у них ничего не отжала и их люди от снарядов путена не умирают. Кому нужны чужие проблемы.
VSHIVANKA    18.06.2019, 16:20
Оценка:  -4
VSHIVANKA
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ , В БЕРЛИНЕ , МЕРКЕЛЬ СТАЛО ПЛОХО РЯДОМ С ЗЕЛЬЦЕМ ....
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ВСЕ ПРЕЗИЛЕНТЫ ОДЕРЖИМЫ ДЬЯВОЛОМ , И НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ ПЕРЕНОСЯТ ИХ ПРИСУТСТВИЯ ? ))))
Via_dolorosa    18.06.2019, 16:26
Оценка:  +3
Via_dolorosa
Ну с вашим карликом вообще мало кто встречается- вон высадку в Нормандии без него отметили, Трамп тот вообще забыл как фюрер из мацквы выглядит; скоро Ким из Севв.Кор будет иметь больше встреч чем не сменный вождь расиян.
Peyot    18.06.2019, 16:29
Оценка:  +2
Peyot
Эко тебя штырит сегодня. Опять стекломой с боярой мешал?
WTF2wtf    18.06.2019, 16:45
Оценка:  +1
WTF2wtf
Педрила ольгинский, нах пшел
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