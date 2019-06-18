Молдова запросила у Украины информацию о сбежавших политиках

Новые власти страны разыскивают сбежавших лидеров двух партий. Проверяется возможность их побега через Одессу.

Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе запросил у Украины информацию о возможности побега через Одессу главы бывшей правящей Демократической партии Молдовы олигарха Владимира Плахотнюка и лидера партии Шор Илана Шора. Об этом он во вторник, 18 июня, заявил в парламенте, комментируя расследование исчезновения этих политиков после смены власти в стране, сообщает ТАСС.

"Плахотнюк и Шор - партнеры по бизнесу, партнеры в политике, партнеры в узурпации власти. И они должны ответить за свои деяния. По данным МВД, они не покидали территорию Молдавии. Поэтому мы просим украинских коллег сообщить, воспользовались ли эти личности коридором через Приднестровье, где наша страна не имеет механизмов контроля границы", - сказал Нэстасе с трибуны парламента.

Министр также не исключил, что Плахотнюк и Шор могли уехать по "специальному коридору в аэропорту Кишинева", который, по его словам, был создан прежней властью "для бандитов". "Но об этом мы будем говорить позже, когда у нас наладится сотрудничество с прокуратурой", - уточнил Нэстасе.

Во вторник глава МВД Молдавии направил запрос в Генеральную прокуратуру с требованием отозвать парламентскую неприкосновенность с Плахотнюка в связи с выдвинутыми против него обвинениями в узурпации власти.

О том, что Плахотнюк и Шор бежали из страны через Одессу, сообщил в понедельник президент Игорь Додон.

"Пока все смотрели в пятницу вечером на улетающие из аэропорта Кишинева частные самолеты, ни Шора, ни Плахотнюка в Молдове уже не было. По моим источникам, Шор исчез элегантно и по-английски. Собрал своих соратников, руководителей структур, компаний и территориальных организаций, заявил "Мы - победим!" и объявил 15-минутный перерыв. Спустя три часа собравшиеся поняли, что продолжения собрания не будет", - рассказал президент в эфире местного телеканала. По его словам, Шор и Плахотнюк "бежали в Приднестровье, а конечный пункт был - Одесса, откуда они уже и разлетелись в разные части света".

Ранее Плахотнюк сообщил в соцсети, что покинул страну, "чтобы обеспечить безопасность себя и своей семьи". Он пообещал вернуться, чтобы продолжить борьбу с нынешней властью в оппозиции.

Напомним, после политического кризиса в пятницу, 14 июня, Демократическая партия сдала позиции, а их сторонники разблокировали входы в государственные учреждения. Через несколько часов после этого, по данным молдавских СМИ, руководство Демпартии экстренно покинуло страну. Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду пригрозила беглецам экстрадицией.

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