В России пообещали воевать по-новому
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал разработку новой теории ведения войн основной задачей российских военных.
Об этом он заявил во время открытия научно-практической конференции Вооруженных сил РФ, пишет ТАСС.
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“Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу“, - заявил генерал.
При этом министр подчеркнул, что современные войны требуют новых подходов.
Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени – отметил министр
Ранее сообщалось о том, что Зеленский заявил о готовности обменять пленных. Президент говорит, что можно начать обмен 10 на 10 или 15 на 15.