Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России пообещали воевать по-новому

Комментариев: 3
Министр обороны РФ заявил назвал "основную задачу" российских военных.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Getty Images

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал разработку новой теории ведения войн основной задачей российских военных.

Об этом он заявил во время открытия научно-практической конференции Вооруженных сил РФ, пишет ТАСС.

Читай также: Встреча в “нормандском формате“ состоится в июле, - Зеленский

“Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу“, - заявил генерал.

При этом министр подчеркнул, что современные войны требуют новых подходов.

Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени – отметил министр

Ранее сообщалось о том, что Зеленский заявил о готовности обменять пленных. Президент говорит, что можно начать обмен 10 на 10 или 15 на 15.

Поделись:
Теги: Сергей Шойгу, Россия, война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    18.06.2019, 16:43
Оценка:  +3
Woodbrother
россия - страна озлобленных дураков. В этом вся проблема
Balalaykina    18.06.2019, 16:28
Оценка:  +6
Balalaykina
Ха-ха-ха!!! Вояки вяликие! Так "воюют", что сирийская оппозиция в который раз им задницу надирает, да так, что балалайки с лаптями разлетаются!
Via_dolorosa    18.06.2019, 16:11
Оценка:  +4
Via_dolorosa
Правильно побольше войн, так что б лапотники жили впроголодь под знаменем великого Пу. Когда то вообще в солдаты на 25 лет забирали отчизну защищать. Надо все деньги от продажи энергоресурсов направить на нужды мин_обороны и запретить держат деньги в долларах. Вот тогда настанет победа коммунизма.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь