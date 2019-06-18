В России пообещали воевать по-новому

Министр обороны РФ заявил назвал "основную задачу" российских военных.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал разработку новой теории ведения войн основной задачей российских военных.

Об этом он заявил во время открытия научно-практической конференции Вооруженных сил РФ, пишет ТАСС.

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“Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу“, - заявил генерал.

При этом министр подчеркнул, что современные войны требуют новых подходов.

Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени – отметил министр

Ранее сообщалось о том, что Зеленский заявил о готовности обменять пленных. Президент говорит, что можно начать обмен 10 на 10 или 15 на 15.