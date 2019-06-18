Появился первый фоторепортаж со встречи Зеленского и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию с официальным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели официальную встречу сегодня, 18 июня.

Издание Укринформ опубликовало фоторепортаж.

Читай также: Женщины - бренд, сепаратистам - нет. Зеленский в Париже и Берлине

Президент Украины прибыл на встречу с делегацией, в число которой входили секретарь СНБО Александр Данилюк, замглавы АП Вадим Пристайко, вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, а также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

В ходе встречи канцлер Германии заявила о необходимости сохранения санкций против РФ до возвращения оккупированного Крыма в состав Украины, а также поприветствовала возобновление “нормандского процесса“.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что встреча в “нормандском формате“ состоится в июле.