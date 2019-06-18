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Появился первый фоторепортаж со встречи Зеленского и Меркель

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию с официальным визитом.
Главы государств встретились
Главы государств встретились
ukrinform.ru

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели официальную встречу сегодня, 18 июня. 

Издание Укринформ опубликовало фоторепортаж. 

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Президент Украины прибыл на встречу с делегацией, в число которой входили секретарь СНБО Александр Данилюк, замглавы АП Вадим Пристайко, вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, а также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

В ходе встречи канцлер Германии заявила о необходимости сохранения санкций против РФ до возвращения оккупированного Крыма в состав Украины, а также поприветствовала возобновление “нормандского процесса“.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что встреча в “нормандском формате“ состоится в июле

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Теги: Зеленский, Меркель, встреча
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Комментариев (1)
stavi    18.06.2019, 16:39
Оценка:  0
stavi
Квартал в Німечині
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