Во время учений в Болгарии погиб канадский военнослужащий

В Болгарии во время многонациональных военных учений Swift Response 2019 погиб один военнослужащий из Канады, еще трое получили ранения. Инцидент произошел около 10 часов вечера в понедельник, 17 июня, в болгарском селе Чешнегирово.

В Министерстве обороны Канады сообщили, что Патрик Лабри, член 2-го полка Королевской канадской конной артиллерии, скончался в результате полученных травм во время тренировки по прыжкам с парашютом.

В командовании армии США в Европе заявили, что прыжки на аэродроме в Чешнегирово были немедленно приостановлены.

"Все пострадавшие были немедленно доставлены в местные больницы, где констатировали смерть одного, один был отправлен для дальнейшего обследования, а двое прошли лечение и были выписаны", - говорится в заявлении.

