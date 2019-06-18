Трамп назвал имя нового главы Пентагона

Министр армии Марк Эспер будет исполнять обязанности министра обороны США, об этом сообщил президент страны.

Новым исполняющим обязанности главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер. Об этом сообщил во вторник, 18 июня, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность (главы Пентагона), чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера", - написал Трамп.

Трамп поблагодарил Шанахана за службу и выразил уверенность в том, что Эспер "проделает прекрасную работу" на новом посту.

Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона - компании Raytheon.

В мае сообщалось, что Дональд Трамп утвердил и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана на должность министра обороны США.

Напомним, Шанахан приступил к исполнению обязанностей главы Пентагона 1 января. Он сменил на посту ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса.

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