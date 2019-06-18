США готовы работать с РФ по минским соглашениям

Волкер готов к контактам с российской стороной, хоть и не видит у нее готовности к решению украинской проблемы.



США готовы к работе с правительством России для того, чтобы минские соглашения были реализованы. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время выступления в комитете по иностранным делам Сената во вторник, 18 июня.



"Мы готовы работать с российским правительством для прекращения боевых действий и реализации Минских соглашений... Есть возможность работать вместе, чтобы принести мир для Украины, но Россия должна быть готовой к серьезной работе", - написал Волкер в Twitter.



Вместе с тем, он заверил, что РФ, в отличие от Украины, не пытается имплементировать минские договоренности.

Волкер также отметил, что США поддерживают работу по решению украинского кризиса в нормандском формате, на уровне ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы. "К сожалению, Россия в последние 18 месяцев не двигалась вперед и не выражала интереса к прогрессу", - сказал спецпредставитель США, говоря о позиции Москвы по Украине.

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