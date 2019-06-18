США готовы работать с РФ по минским соглашениям
Волкер готов к контактам с российской стороной, хоть и не видит у нее готовности к решению украинской проблемы.
США готовы к работе с правительством России для того, чтобы минские соглашения были реализованы. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время выступления в комитете по иностранным делам Сената во вторник, 18 июня.
"Мы готовы работать с российским правительством для прекращения боевых действий и реализации Минских соглашений... Есть возможность работать вместе, чтобы принести мир для Украины, но Россия должна быть готовой к серьезной работе", - написал Волкер в Twitter.
Вместе с тем, он заверил, что РФ, в отличие от Украины, не пытается имплементировать минские договоренности.
Волкер также отметил, что США поддерживают работу по решению украинского кризиса в нормандском формате, на уровне ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы. "К сожалению, Россия в последние 18 месяцев не двигалась вперед и не выражала интереса к прогрессу", - сказал спецпредставитель США, говоря о позиции Москвы по Украине.
We are ready to work with the Russian government to end the fighting and implement the Minsk agreements. I have reached out to my counterpart to stress that there is an opportunity to work together to bring #peace4Ukraine, but Russia has to be willing to engage seriously.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 18, 2019
Киев и Париж готовят встречу в нормандском формате
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова вести переговоры с сепаратистами Донбасса, но будет продолжать работу в минском формате.
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