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США готовы работать с РФ по минским соглашениям

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Волкер готов к контактам с российской стороной, хоть и не видит у нее готовности к решению украинской проблемы.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
twitter.com/SpecRepUkraine

США готовы к работе с правительством России для того, чтобы минские соглашения были реализованы. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время выступления в комитете по иностранным делам Сената во вторник, 18 июня.
 
"Мы готовы работать с российским правительством для прекращения боевых действий и реализации Минских соглашений... Есть возможность работать вместе, чтобы принести мир для Украины, но Россия должна быть готовой к серьезной работе", - написал Волкер в Twitter.

Вместе с тем, он заверил, что РФ, в отличие от Украины, не пытается имплементировать минские договоренности.
 
Волкер также отметил, что США поддерживают работу по решению украинского кризиса в нормандском формате, на уровне ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы. "К сожалению, Россия в последние 18 месяцев не двигалась вперед и не выражала интереса к прогрессу", - сказал спецпредставитель США, говоря о позиции Москвы по Украине.
 


Киев и Париж готовят встречу в нормандском формате

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова вести переговоры с сепаратистами Донбасса, но будет продолжать работу в минском формате.

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Теги: Россия, США, Прекращение огня на Донбассе, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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