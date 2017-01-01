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В США изъяли кокаина на сумму в миллиард долларов

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Кокаин обнаружили на судне в порту Филадельфии. Это стало крупнейшим изъятием наркотиков в истории восточного округа Пенсильвании.
Полиция США демонстрирует часть изъятых наркотиков
Полиция США демонстрирует часть изъятых наркотиков

В США прокуратура восточного округа Пенсильвании сообщила об обнаружении 16,5 т кокаина на судне, находящемся в порту Филадельфии. 
 
В Twitter ведомства отметили, что стоимость наркотиков оценивается в сумму, превышающую один миллиард долларов.
 
Это крупнейшее изъятие наркотиков в истории восточного округа Пенсильвании.

Все члены экипажа судна были задержаны. В настоящее время им предъявлены официальные обвинения.
 
Ранее сообщалось, что в Европе изъяли 140 тонн кокаина за год. На днях в российском Санкт-Петербурге таможенники изъяли 400 кг кокаина.

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Теги: наркотики, США, кокаин, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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