В США изъяли кокаина на сумму в миллиард долларов

Кокаин обнаружили на судне в порту Филадельфии. Это стало крупнейшим изъятием наркотиков в истории восточного округа Пенсильвании.



В США прокуратура восточного округа Пенсильвании сообщила об обнаружении 16,5 т кокаина на судне, находящемся в порту Филадельфии.



В Twitter ведомства отметили, что стоимость наркотиков оценивается в сумму, превышающую один миллиард долларов.



Это крупнейшее изъятие наркотиков в истории восточного округа Пенсильвании.



Все члены экипажа судна были задержаны. В настоящее время им предъявлены официальные обвинения.



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