Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Землетрясение в Японии: возросло число пострадавших

Комментариев: 0
Число пострадавших от землетрясения магнитудой 6,8 на северо-западе Японии возросло до 21 человека.
В Японии произошло сильное землетрясение
В Японии произошло сильное землетрясение

В результате произошедшего 18 июня на северо-западе Японии землетрясения магнитудой 6,8 пострадал 21 человек, передает телеканал NHK.  

Ранее сообщалось о 15 раненых.
 
Сейсмомобытие ощущалось в 13 префектурах, пострадали жители четырех из них, но больше всего землетрясение ощутили жители префектур Ямагата и Ниигата. 
 
За 11 часов, прошедших с момента землетрясения, здесь ощущались 18 афтершоковых толчков. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Япония, Землетрясения, землетрясение, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь