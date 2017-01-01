Землетрясение в Японии: возросло число пострадавших

Число пострадавших от землетрясения магнитудой 6,8 на северо-западе Японии возросло до 21 человека.

Сейсмомобытие ощущалось в 13 префектурах, пострадали жители четырех из них, но больше всего землетрясение ощутили жители префектур Ямагата и Ниигата.

За 11 часов, прошедших с момента землетрясения, здесь ощущались 18 афтершоковых толчков.

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