Землетрясение в Японии: возросло число пострадавших
Число пострадавших от землетрясения магнитудой 6,8 на северо-западе Японии возросло до 21 человека.
В результате произошедшего 18 июня на северо-западе Японии землетрясения магнитудой 6,8 пострадал 21 человек, передает телеканал NHK.
Ранее сообщалось о 15 раненых.
Сейсмомобытие ощущалось в 13 префектурах, пострадали жители четырех из них, но больше всего землетрясение ощутили жители префектур Ямагата и Ниигата.
За 11 часов, прошедших с момента землетрясения, здесь ощущались 18 афтершоковых толчков.
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