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Дело МН17: новые данные представят без журналистов

Комментариев: 1
Итоги расследования специальной комиссии представлять без участия прессы.
Имена виновных презентуют без журналистов
Имена виновных презентуют без журналистов
EPA/UPG

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Данные расследования специальной комиссии и группы Bellingcat касательно гибели рейса МН17 малайзийской авиакомпании над небом Донбасса обнародуют без журналистов. Об этом пишет Интерфакс.

Первыми имена виновным в авиакатастрофе узнают родственники погибших пассажиров малайзийского боинга. Для прессы презентацию деталей дела МН17 решили сделать закрытой.

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Кроме того, сегодня, 19 июня, будут названы имена четырех причастных к гибели самолета Malaysia Airlines. Параллельно с официальной группой по расследованию итоги собственного расследования опубликует группа Bellingcat. Доклад группы состоит из 100 страниц и в нем указаны имена “причастных к этому инциденту сепаратистов“.

Напомним, СМИ назвали имена виновных в катастрофе MH17. Журналисты телеканала Нидерландов назвали причастных к крушению авиалайнера МН17 в 2014 году над Донбассом.

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Теги: МН17, итоги, расследование, имена виновных, пресса
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    19.06.2019, 11:02
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НИ ОДНОГО ВНЯТНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ РОССИИ КАК НЕ БЫЛО ТАК И НЕТ ...
И ЭТО ПРИ ТОМ , ЧТО СПУТНИКИ ХОЗЯЕВ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ВИСЯТ ТАМ КРУГЛОСУТОЧНО И ПРИ ЖЕЛАНИИ С КОТОРЫХ МОЖНО РАЗГЛЯДЕТЬ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ ....)))
КОМУ ВЫГОДНА ТА КАТАСТРОФА И ЗАТЯГИВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ? )))
СУГС ??? )))))
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