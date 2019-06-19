Дело МН17: новые данные представят без журналистов

Итоги расследования специальной комиссии представлять без участия прессы.

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Данные расследования специальной комиссии и группы Bellingcat касательно гибели рейса МН17 малайзийской авиакомпании над небом Донбасса обнародуют без журналистов. Об этом пишет Интерфакс.

Первыми имена виновным в авиакатастрофе узнают родственники погибших пассажиров малайзийского боинга. Для прессы презентацию деталей дела МН17 решили сделать закрытой.

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Кроме того, сегодня, 19 июня, будут названы имена четырех причастных к гибели самолета Malaysia Airlines. Параллельно с официальной группой по расследованию итоги собственного расследования опубликует группа Bellingcat. Доклад группы состоит из 100 страниц и в нем указаны имена “причастных к этому инциденту сепаратистов“.

Напомним, СМИ назвали имена виновных в катастрофе MH17. Журналисты телеканала Нидерландов назвали причастных к крушению авиалайнера МН17 в 2014 году над Донбассом.