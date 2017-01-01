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Вечная мерзлота в Канаде начала таять на 70 лет раньше, чем предполагалось

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Таяние является сигналом, что глобальные климатические изменения происходят быстрее, чем предостерегали ученые.
В Канаде начала таять вечная мерзлота
В Канаде начала таять вечная мерзлота
canadiangeographic.ca

Ученые Университета Аляски обнаружили, что вечная мерзлота на севере Канады начала таять. По прогнозам ученым при нынешних темпах глобального потепления это должно было случиться минимум через 70 лет. Об этом пишет Reuters в среду, 19 июня.

Подземные ледяные блоки были заморожены и не таяли тысячелетиями. Команда ученых уже проводила в той местности аналогичные наблюдения 10 лет назад, но с тех пор ландшафт изменился до неузнаваемости.

"Мы были поражены увиденным. Это знак того, что климат сейчас теплее, чем когда-либо за последние 5 тысяч лет или даже дольше", - сказал профессор геофизики в университете Владимир Романовски.

Команда ученых планирует расширить территорию наблюдений.

"Очень вероятно, что этот феномен влияет на гораздо больший регион и это то, за чем мы будем следить в дальнейшем", - сообщила Луиз Фаркухарсон, соавтор исследования.

Напомним, что ранее вторая ночь подряд в Киеве стала рекордно теплой.

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Теги: глобальное потепление, ученые, Канада, исследование, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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