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В Москве отреагировали на расследование катастрофы МН-17

Комментариев: 1
В РФ говорят, что всячески проявляли инициативу помочь в расследовании.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

В России рассказали, что пока что не будут обсуждать результаты расследования относительно катастрофы крушения Boeing-777, которая случилась в Украине в 2014 году.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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В Кремле отметили, что не считают “возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций“.

Пока никаких публикаций нет, поэтому и нечего обсуждать, - указал Песков.

Более того, Песков рассказал о том, что они думают о расследовании и, что РФ не могла принимать участие в расследовании, несмотря на то, что проявляла инициативу.

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Все вопросы относительно катастрофы МН-17 обсудят в Москве на пресс-конференции 19 июня, где в частности, сообщат о прогрессе расследования.

Ранее стало известно, что данные расследования специальной комиссии и группы Bellingcat касательно гибели рейса МН17 малайзийской авиакомпании над небом Донбасса обнародуют без журналистов. Первыми имена виновным в авиакатастрофе узнают родственники погибших пассажиров малайзийского боинга. Для прессы презентацию деталей дела МН17 решили сделать закрытой.

 

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Теги: Россия, катастрофа, расследование, МН-17
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Комментариев (2)
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TarasChuprynka    19.06.2019, 14:25
Оценка:  0
TarasChuprynka
Песков сожелеет, что не удалось пустить следствие по ложному пути.
Орест_Пiхва    19.06.2019, 14:09
Оценка:  +1
Орест_Пiхва
Тоесть до-пиз_ды и по-ху_й
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