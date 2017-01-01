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Сбитый МН17: стала известна дата суда

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Суд над подозреваемыми по делу о крушении самолета МН17 над Донбассом начнется 9 марта 2020 года.
Стала известна дата суда над подозреваемыми в падении MH17
Стала известна дата суда над подозреваемыми в падении MH17
АР (архивное фото)

Первое судебное слушание по делу над подозреваемыми в причастности к авиакатастрофе МН17 Malaysia Airlines над Донецкой областью начнется 9 марта 2020 года. Об этом со ссылкой на родственников погибших сообщает информагентство AFP в среду, 19 июня.

Родственники погибших рассказали, что JITна закрытом брифинге обнародовали имена подозреваемых: украинец Леонид Харченко (позывной Крот), а также россияне Олег Пулатов (позывной Гюрза), Игорь Гиркин (позывной Стрелок) и Сергей Дубинский (позывной Хмурый). Родственники отметили, что следователи позже назовут еще несколько имен, но не уточнили их количество. Все подозреваемые по делу будут обвинены в убийстве. Позднее в Нидерландах пройдет пресс-конференция JIT.

Ранее сегодня группа Bellingcat назвала имена установленных причастных к трагедии. В расследовании группы также фигурируют имена, о которых родственникам погибших сообщили следователи.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Теги: суд, Малазия, ДНР, падение Боинга 777, сбитый боинг
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Источник: korrespondent.net

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