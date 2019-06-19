В РФ расстроились, что Зеленский отказался от переговоров с боевиками

Глава МИД РФ заявил, что нежелание Зеленского только усугубляет ситуацию.

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Заявление Зеленского касательно того, что он не будет проводить прямые переговоры с лидерами так называемых “ДНР” и “ЛНР”, расстроило министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом передает ТАСС.

Пока расстраивает, что президент Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском сказал: “Нет, не буду”, - отметил Лавров.

Дипломат напомнил, что перед “нормандским форматом” Россия должна удостовериться, что новые украинские власти готовы договариваться, а Зеленский сегодня демонстрирует нежелание.

Итоги визита президента Зеленского в Париж, Берлин и ожидания, которые в этой связи возникают или не возникают, включают перспективы созыва встречи в “нормандском формате”, о которой говорили президент Зеленский, канцлер Меркель и президент Макрон. Я уже несколько раз комментировал эту тему. Мы исходим из того, что для того, чтобы встречаться нужно обеспечить договороспособность таких контактов, - заявил Лавров.

Глава российского МИД также акцентировал внимание на том, что РФ надеется на прогресс в украинско-российских отношениях после формирования нового правительства.

Надеемся, что после сформирования структур в новом украинском правительстве, которые будут заниматься этим вопросом, ситуация сможет измениться. По крайней мере, рассчитываем, что те западные страны, которые покровительствуют Киеву, сделают для этого все необходимое и выполнят свои обязательства по выполнению резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, утвердившей Минские договоренности, - добавил Лавров.

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Напомним, в РФ испугались воссоздания ядерного статуса Украины и напомнили о миропорядке. Представитель МИД РФ сделал заявление касательно ядерного статуса Украины.