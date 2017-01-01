Убийство саудовского журналиста в Турции: в ООН назвали виновных

Специальный докладчик организации обвинила Эр-Рияд во "внесудебной казни" Джамаля Хашогги.

Ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Турции в октябре прошлого года несет Саудовская Аравия. Об этом говорится в отчете спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

Она назвала случившееся "внесудебной казнью, за которую несет ответственность Королевство Саудовская Аравия", а попытку его похищения – нарушением международного права в области прав человека.

Каламар также призвала Эр-Рияд прекратить судебное преследование 11 подозреваемых в убийстве.

"В свете озабоченностей в отношении судебного процесса против 11 подозреваемых в Саудовской Аравии спецдокладчик призывает к прекращению данного судебного разбирательства", – говорится в документе.

В ООН недовольны, что суд проходит за закрытыми дверями, а личности обвиняемых и тех, кому грозит смертная казнь, все еще не назвали.

На этом фоне Аньес Каламар рекомендовала США начать расследование ФБР казни журналиста и судить виновных на американской территории.

Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашогги в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены перед Советом 26 июня.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

Как известно, Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

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