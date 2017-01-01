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В РФ говорят, что антироссийские санкции ударили по экономике Украины и украинцам

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А из-за "водной блокады" Крыма Херсонской области, которая граничит с полуостровом, теперь угрожает “экологическая и эпидемиологическая катастрофа“.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

В МИД России заявили, что антироссийские меры, в том числе и “водная блокада“ Крыма и транспортная блокада Донбасса, нанесла вред экономике Украины.

Об этом говорится на сайте МИД РФ.

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В Москве отметили, что обращались за комментариями ряда украинских экспертов и узнали, что для экономики и экологии Украины от водной блокады одни убытки.

“Речь идет, в первую очередь, о перекрытии киевскими властями в 2014 году Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала пресная вода“, - говорится в сообщении.

Однако, “Крым сумел адаптироваться к новым условиям“ и продолжил развиваться. А вот, по словом представителей МИД, Херсонской области, которая граничит с полуостровом, теперь угрожает “экологическая и эпидемиологическая катастрофа“.

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Кроме того, все антироссийские санкции, которые принимала Украина, ударили именно по нашей, украинской экономике и населению страны.

Это также негативно сказалось на курсе гривны и торговом балансе страны и привело к росту цен на уголь и, как следствие, тарифов на ЖКХ.

“Теперь на жителях Украины может сказаться и блокада Крыма”, - отмечают в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Климкин рассказал, что Россия использует украинских моряков, как “разменную монету“.

 

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Теги: Россия, РФ, МИД, крым, блокада, экономика
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