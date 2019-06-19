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Дело МН-17: опубликованы телефонные разговоры боевиков и российской власти

Комментариев: 2
На опубликованной видеозаписи слышно перехваченные разговоры подозреваемого бывшего министра обороны так называемой “ДНР“ Игоря Гиркина (Стрелкова) с Сергеем Аксеновым.
Опубликованы телефонные разговоры боевиков и российской власти
Опубликованы телефонные разговоры боевиков и российской власти
скриншот из видео

В сети появились телефонные разговоры боевиков с лидером аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым о крушении самолета Malaysia Airlines.

Об этом сообщают Украинские новости.

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На записях слышны перехваченные разговоры подозреваемого бывшего министра обороны так называемой “ДНР“ Игоря Гиркина (Стрелкова) с Сергеем Аксеновым.

Так, согласно этим разговорам, в июне 2014 года руководители “ДНР“ через Аксенова просили российские власти усилить военную помощь. Речь тогда шла о поставках артиллерии и систем противовоздушной обороны.

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Аксенов ответил, что данный вопрос решают на уровне российских властей. 

После крушения рейса МН-17 в июле 2014 года, премьер-министр “ДНР“ Александр Бородай повторно звонил Сурикову и просил помощи решить этот вопрос.

Напомним, служба безопасности Украины объявила подозрение четырем фигурантам дела по факту сбития пассажирского боинга малайзийской авиакомпании МН17.

 

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Теги: разговор, Россия, боевик, ДНР, Аксенов
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Комментариев (2)
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Бувший_східняк    19.06.2019, 17:08
Оценка:  +1
Бувший_східняк
В сети такие переговоры появились буквально сразу после катастрофы. Подготовить заранее и вбросить в сеть такие фейки просто невозможно. Боевиков просто распирала гордость за сбитый украинский транспортник. А вскоре, когда стало ясно, кого на самом деле сбили, всё это быстренько убрали.
VSHIVANKA    19.06.2019, 16:57
Оценка:  -4
VSHIVANKA
НУ А СНИМКИ С ХОЗЯЙСКИХ СПУТНИКОВ ГДЕ ?!
ОНИ ТАМ ВИСЯТ КРУГЛОСУТОЧНО , С НИХ ЛЕЖАЩУЮ НА ЗЕМЛЕ ГАЗЕТУ ПРОЧИТАТЬ МОЖНО !!!
ХОХЛЯДИ , ГДЕ СНИМКИ И ВИДЕО ОТ ХОЗЯЕВ?
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