Дело МН-17: опубликованы телефонные разговоры боевиков и российской власти

На опубликованной видеозаписи слышно перехваченные разговоры подозреваемого бывшего министра обороны так называемой “ДНР“ Игоря Гиркина (Стрелкова) с Сергеем Аксеновым.

Опубликованы телефонные разговоры боевиков и российской власти скриншот из видео

В сети появились телефонные разговоры боевиков с лидером аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым о крушении самолета Malaysia Airlines.

Об этом сообщают Украинские новости.

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На записях слышны перехваченные разговоры подозреваемого бывшего министра обороны так называемой “ДНР“ Игоря Гиркина (Стрелкова) с Сергеем Аксеновым.

Так, согласно этим разговорам, в июне 2014 года руководители “ДНР“ через Аксенова просили российские власти усилить военную помощь. Речь тогда шла о поставках артиллерии и систем противовоздушной обороны.

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Аксенов ответил, что данный вопрос решают на уровне российских властей.

После крушения рейса МН-17 в июле 2014 года, премьер-министр “ДНР“ Александр Бородай повторно звонил Сурикову и просил помощи решить этот вопрос.

Напомним, служба безопасности Украины объявила подозрение четырем фигурантам дела по факту сбития пассажирского боинга малайзийской авиакомпании МН17.

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