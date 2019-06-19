Дело MH17: Следователи не будут просить Украину и Россию об экстрадиции

Следователи представят доказательства вины подозреваемых, а суд будет решать, делать ли запрос об экстрадиции.

Следователи не будут просить Украину и Россию об экстрадиции подозреваемых

Международная следственная группа (JIT) по расследованию причин авиакатастрофы самолета Malaysia Airlines МН17 не будет просить Россию и Украину об экстрадиции четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Об это сообщила Европейская правда в среду, 19 июня, ссылаясь на заявление начальника полиции Нидерландов Вилберта Паулиссена на пресс-конференции в Гааге.

Паулиссен подчеркнул, что задача следователей состоит в том, чтобы представить доказательства в отношении подозреваемых, а уже суд Гааги будет решать их судьбу, основываясь на предоставленной информации.

"Подозреваемые смогут рассказать свою версию событий в суде", - уточнил он.

Тем не менее, начальник полиции заявил, что вскоре в Россию будет направлен запрос о предоставлении информации о местонахождении трех подозреваемых, а также запрос на проведение их допроса.

Подобный запрос отправят и в Украину по четвертому подозреваемому.

"Мы не будем просить об экстрадиции четырех подозреваемых, потому что российская и украинская конституции запрещают экстрадицию граждан", - сказал он.

Ранее сегодня группа Bellingcat назвала имена установленных причастных к трагедии. В расследовании группы также фигурируют имена, о которых родственникам погибших сообщили следователи.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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