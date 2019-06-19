БелМаш разрешил сотрудницам работать в купальниках

Белорусский завод из-за аномальной жары разрешил женщинам работать в купальниках и снял об этом клип.

В Беларуси заводским девушкам разрешили работать в купальниках кадр с видео

На белорусском предприятии БелМаш сотрудницам разрешили работать у станка в купальниках. Причиной тому стала аномальная жара в Беларуси, которая повлияла на производительность труда, говорят на заводе. В качестве иллюстрации эксперимента БелМаш снял свою версию клипа Satisfaction, сообщает UDF.

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Руководство компании по просьбе женской части коллектива обновило правила дресс-кода. В жару им по новым правилам разрешено быть одетыми в купальник или красивое белье, но не мешающие основному виду деятельности. При этом для защиты используются фартук, очки и перчатки.

Есть еще одна оговорка: данное разрешение действует только в тех случаях, когда температура воздуха поднимается выше 27 градусов.

Комментируя это нововведение, на заводе сказали, что из-за жары производительность упала, а поскольку они - коммерческое предприятие, то согласились пойти навстречу изнывающему от жары коллективу.

В результате довольны и сотрудницы, и производительность труда резко выросла на 20 процентов. Причем, у всего коллектива.

Ранее сообщалось, известный дипломат Богдан Яременко прокомментировал дресс-код президента Зеленского на официальных встречах и рабочих поездках.

