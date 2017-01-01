В британской оппозиции требуют второй референдум по Brexit

Любой предложенный вариант выхода Британии из ЕС должен быть обсужден на повторном референдуме, считает Джереми Корбин.

В Лейбористской партии выступили за повторный референдум о выходе из ЕС Sky News

Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал изменения в политике относительно Brexit и организацию второго референдума при любых обстоятельствах. Об этом в среду, 19 июня, сообщает Sky News.

"Джереми Корбин сказал своей команде, что пришло время требовать проведения референдума по любому варианту Brexit", - говорится в сообщении.

Это было заявлено в рамках заседания теневого правительства Британии во главе с Корбином. Встречу устроили, чтобы обсудить политику партии по поводу возможного выхода Британии из ЕС.

Корбин сказал, что решение должно включать "реальный выбор" как для противников Brexit, так и для его сторонников, но признал, что организация любого референдума будет зависеть от парламента.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что ЕС готов пересмотреть условия Brexit.

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