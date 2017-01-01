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США ввели санкции против российской компании

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Вашингтон подозревает кредитную организацию из РФ в сотрудничестве с Северной Кореей в обход существующих ограничений.
Минфин США ввел санкции против компании из России
Минфин США ввел санкции против компании из России
Getty Images
 
Министерство финансов США в среду, 19 июня, внесло в санкционные списки небанковскую кредитную организацию Русское финансовое общество. Об этом сообщает Интерфакс.
 
Отмечается, что организация попала в санкционные списки "за предоставление или попытку предоставить финансовую, материальную, технологическую или какой-либо другой вид поддержки компании, которую контролирует северокорейский банк, внесенный США и ООН в "черные списки".
 
По данным Минфина США, с 2017 по 2018 годы Русское финансовое общество открыло несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, с которой Вашингтон запрещает вести бизнес.
 
"Минфин США продолжает усиливать уже существующие санкции США и ООН против индивидуальных лиц и компаний России и в других странах, которые содействуют нелегальной торговле с Северной Кореей", - говорится в заявлении финансового ведомства США.
 
Напомним, в декабре 2017 года Совбез ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи, предложенные США.
 
В августе прошлого года администрация США включила российскую компанию Профинет в санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР.

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Теги: США, Северная Корея, Минфин, санкции, КНДР, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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