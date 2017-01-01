В США сошел с рельсов поезд с боеприпасами

Вагоны с взрывоопасными веществами при крушении не пострадали. Также нет жертв и раненых среди людей.

Крушение поезда с оружием в Неваде elkodaily.com

В американском штате Невада сошел с рельсов железнодорожный состав с опасными материалами и оружием. Об этом в среду, 19 июня, сообщил офис шерифа округа Элко.

По информации Union Pacific Railroad, инцидент произошел утром. Всего с рельсов сошло 22 вагона.

В первоначальном сообщении правоохранителей говорилось о разливе "опасного вещества", однако позже в полиции уточнили, что белый порошок, выброс которого наблюдали свидетели аварии, оказался оксидом алюминия.

По данным полиции, поезд вез нитрат аммония, гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Вагоны с оружием находились в другом конце состава и не сошли с рельсов.

В целях безопасности на полтора часа было приостановлено движение наземного транспорта по участку автошоссе номер 80 близ Уэллса.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины аварии состава устанавливают.

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