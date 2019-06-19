Трамп теряет интерес к Венесуэле - СМИ

Американский лидер рассчитывал на быструю победу в республике и признание успеха его внешней политики, однако режим Мадуро так и остался при власти.

Президент США Дональд Трамп теряет интерес к ситуации в Венесуэле, так как ему надоело ждать, когда оппозиция свергнет Николаса Мадуро. Об этом 19 июня сообщила газета The Washington Post cо ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что американский лидер недоволен тем, как советник по национальной безопасности Джон Болтон и главный специалист по Латинской Америке Маурисио Клэйвер-Кароне оценили ситуацию в республике. Отмечается, что американский лидер недоволен тем, как советник по национальной безопасности Джон Болтон и главный специалист по Латинской Америке Маурисио Клэйвер-Кароне оценили ситуацию в республике.

По данным собеседников издания, представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо убеждали Белый дом в том, что имеют много сторонников в правительстве республики и смогут без труда сместить Мадуро.

Трамп считал, что "мог одержать победу и рекламировать ее как крупное внешнеполитическое достижение". Однако после ряда неудач оппозиции, как пишет газета, президент США начал терять терпение и интерес к ситуации вокруг республики.

Он предпочитает не упоминать эту страну в своих выступлениях, а также не говорит о возможном военном вмешательстве, как он это делал в феврале. Нет упоминаний Венесуэлы и в официальном Twitter Трампа.

При этом официально Белый дом утверждает, что не намерен прекращать давление на Каракас, рассчитывая на долговременную стратегию.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.