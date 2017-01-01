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Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве екс-президента Мурси

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Турецкий лидер намерен привлечь египетские власти к ответственности в международных судах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве бывшего президента страны Мухаммеда Мурси. Об этом в среду, 19 июня, сообщила украинская служба DW.
 
"Мурси умер не по естественным причинам, он был убит", - заявил турецкий лидер.  
 
Он подчеркнул, что Турция сделает все, чтобы привлечь власти Египта к ответственности за убийство в международных судах.
 
Также Эрдоган призвал Организацию исламского сотрудничества "сделать то, что необходимо".
 
Напомним, бывший президент Египта умер 17 июня во время судебного заседания по обвинению в шпионаже. Он потерял сознание и скончался прямо в здании суда.

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Теги: президент, смерть, Турция, Египет, умер, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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