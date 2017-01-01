Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве екс-президента Мурси

Турецкий лидер намерен привлечь египетские власти к ответственности в международных судах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве бывшего президента страны Мухаммеда Мурси. Об этом в среду, 19 июня, сообщила украинская служба DW

"Мурси умер не по естественным причинам, он был убит", - заявил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Турция сделает все, чтобы привлечь власти Египта к ответственности за убийство в международных судах.

Также Эрдоган призвал Организацию исламского сотрудничества "сделать то, что необходимо".

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