Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве екс-президента Мурси
Турецкий лидер намерен привлечь египетские власти к ответственности в международных судах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве бывшего президента страны Мухаммеда Мурси. Об этом в среду, 19 июня, сообщила украинская служба DW.
"Мурси умер не по естественным причинам, он был убит", - заявил турецкий лидер.
Он подчеркнул, что Турция сделает все, чтобы привлечь власти Египта к ответственности за убийство в международных судах.
Также Эрдоган призвал Организацию исламского сотрудничества "сделать то, что необходимо".
Напомним, бывший президент Египта умер 17 июня во время судебного заседания по обвинению в шпионаже. Он потерял сознание и скончался прямо в здании суда.
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