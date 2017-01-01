Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20

Американский лидер подчеркнул, что хочет дружить с Россией и Китаем и надеется на хорошие отношения с этими странами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News , которое было показано вечером 19 июня.

"Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", - заявил американский лидер.

Он также отметил, что ухудшению отношений между США и Россией поспособствовала "охота на ведьм", имея в виду расследование вмешательства РФ в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.

"У нас будут хорошие отношения с Россией, и у нас будут хорошие отношения с Китаем. Это очень важно", - подчеркнул Трамп.

Напомним, первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге в начале июля 2017 года. Она продолжалась более двух часов вместо запланированных тридцати минут. Позже стало известно, что лидеры беседовали во второй раз во время ужина в Гамбурге. Вторая встреча президентов РФ и США проходила в Хельсинки в июле 2018 года. Путин и Трамп общались тет-а-тет более двух часов, а позже приняли участие в переговорах в расширенном составе.

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