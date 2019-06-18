ЕС рассмотрит санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море

Кипр считает воды, где Турция ведет бурение, своей исключительной экономической зоной, а Турция ведет разработку месторождений.

Евросоюз рассмотрит возможные меры против Турции из-за бурения в Средиземном море

Европейский союз намерен рассмотреть ответные меры против Турции из-за проведения ею буровых работ в Средиземном море. Об этом сообщает Bloomberg.

Министры Евросоюза предложили "незамедлительно представить варианты" мер исполнительному и внешнеполитическому ведомству ЕС.

Министры также заявили, что переговоры о вступлении Турции в блок и о таможенной сделке заморожены и пообещали "серьезные немедленные негативные последствия" бурения у берегов Кипра.

В свою очередь, министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявил, что он удовлетворен реакцией Евросоюза.

"Мы удовлетворены реакцией наших коллег по воплощению словесной солидарности в конкретные решения", - заявил он.

Между Турцией и Кипром существуют разногласия по поводу морских запасов газа в восточной части Средиземного моря. Кипр считает эти воды своей исключительной экономической зоной, а Турция ведет разработку месторождений в восточной части моря на основе лицензии, выданной властями Турецкой Республики Северного Кипра.

Ранее Анкара грозила Кипру из-за разведки газовых месторождений. Ранее власти Кипра приглашали международные компании к разведке месторождений у берегов острова.

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