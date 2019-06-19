В метро Китая женщину ранил дикий кабан

Животное забежало на станцию метро и ранило там пассажирку. Сотрудники подземки и полицейские заблокировали кабана и вызвали ветеринаров.

Власти Гонконга озабочены возросшим поголовьем диких кабанов, которые спускаются с зеленых холмов и устраивают "вылазки" на улицы мегаполиса, вызывая панику у его жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Животные периодически появляются в жилых микрорайонах, у торговых центров и даже у школ. В среду вечером, 19 июня, один из кабанов забежал даже на станцию метро в густонаселенном квартале Kennedy Town и ранил там женщину. Сотрудники подземки и полицейские заблокировали животное в углу металлическими барьерами и вызвали ветеринаров, которые выстрелили в него транквилизатором.

Издание сообщает, что никто точно не знает численности диких животных, обитающих в зеленых зонах города. В поисках съестного они наведываются на городские помойки, в зоны пикников, поедают сельскохозяйственные посевы, топчут и вырывают цветы, портят поля гольф-клубов и создают опасные ситуации на дорогах. В целом кабаны ведут себя мирно, но иногда проявляют агрессию.

Местные власти пока не знают, как обуздать диких животных, некоторые из которых достигают в длину почти 2 м. Пока все меры городских управ ограничиваются распространением плакатов с призывами не кормить кабанов.

Эта проблема уже выносилась на обсуждение Законодательного совета. Высказывались предложения организовать специальный охотничий отряд для отстрела кабанов, а также для их отлова и стерилизации или для их переселения на необитаемые острова, каковых много в акватории Гонконга. Действенность последней предложенной меры вызвала у зоологов большие сомнения, так как кабаны довольно хорошо плавают и могут вернуться.

Ранее сообщалось, что громящего столовую в Китае дикого кабана сняли на видео. Животное забежало в столовую завода, спровоцировав панику среди работников. Позднее оно атаковало одного из фермеров.

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