Массовая драка родителей произошла на школьных соревнованиях в США

На поле играли дети 7 лет.

На школьных соревнованиях по бейсболу в США произошла массовая драка родителей из-за неопытности 13-летнего судьи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что на поле играли дети семи лет, а судил матч 13-летний подросток. В конце концов недовольные результатами матча родители вышли на площадку и начали ссориться, которая впоследствии переросла в драку. Разнимала взрослых полиция. Четырех родителей обвинили в хулиганстве, еще одного мужчину полиция пытается разыскать, обнародовав видео.

Как сообщалось, в апреле в России спортсменки устроили кровавую драку после соревнований.