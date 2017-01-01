Путин заявил, что вопросы освобождения пленных в РФ и Украине стоит решать комплексно

Путин указал, что Медведчук сейчас занимается вопросами украинских пленных.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что вопросы освобождения украинских граждан должен решать комплексно с проблемой задержанных в Украине россиян.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Путин отметил, что вопросы такого рода нужно решать в комплексе. И сначала стоит подумать о людях, которые “для нас небезразличны“, то есть о тех, кто оказался в такой же ситуации, как украинские пленные.

Виктор Медведчук, по словам российского президента, занимается вопросами по освобождения украинцев, потому что ему поручил это делать Петр Порошенко.

Действительно, Виктор Владимирович (Медведчук) очень близко к сердцу это все принимает. Совсем недавно вот он был и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента недалеко от Керченского пролива..., - подчеркнул Путин.

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Ранее сообщалось, что Путин назвал потери России от санкций. Россия недополучила 50 млрд долларов. При этом Евросоюз потерял 240 млрд долларов, отметил президент РФ.

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