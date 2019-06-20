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ЕС продлил санкции за аннексию Крыма

Комментариев: 2
Совет Европейского Союза продлил санкции против России за аннексию Крыма до 23 июня 2020 года.
Совет ЕС продлил "крымские" санкции
Совет ЕС продлил "крымские" санкции
AP

Европейский Союз официально продлил еще на один год санкции, связанные с аннексией Россией Крыма и Севастополя. Об этом говорится в распространенном в четверг, 20 июня, в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

"20 июня 2019 года Совет ЕС продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Меры применяются к физическим лицам и компаниям из ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя. Санкции включают запреты на:

- импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС;

- инвестиции в Крым или Севастополь;

- предоставление туристических услуг, связанных с Крымом или Севастополем, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты Крымского полуострова, кроме случаев крайней необходимости;

- экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Техническая помощь, брокерские, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, также не должны предоставляться.

Как указано в заявлении Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени ЕС 17 марта 2019 года, спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, "ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права".

Санкции против Крыма. Что запретили США и Евросоюз

Как сообщалось, Москва решила расширить "черный список" представителей Евросоюза в ответ на ограничительные меры ЕС в отношении россиян. 

 

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Теги: ЕС, Крым, санкции, аннексия Крыма, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Michael2811    20.06.2019, 17:23
Оценка:  +1
Michael2811
ЕС !! Шо такое? Забыли песню про зайцев??? Или не знали???
ЛЮЛИК    20.06.2019, 17:15
Оценка:  -1
ЛЮЛИК
Вот и славненько!!!!
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