Экс-глава Интерпола признался в коррупции

В суде бывший глава Интерпола признался, что получил взяток на сумму 2 миллиона долларов.

Бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину по делу о коррупции. Об этом сообщает CNN в четверг, 20 июня.

Хунвэй, который был заместителем министра общественной безопасности Китая, признался, что с 2005 по 2017 год получил взяток на сумму 2 миллиона долларов от бизнеса и частных лиц.

Стоит отметить, что Хунвэй исчез в сентябре 2018 года после того, как покинул офис Интерпола во Франции и улетел в Китай. Его жена Грейс сказала тогда, что последнее сообщение, которое она от него получила, было ждать его звонка. Через несколько минут после этого сообщения ей прислали смайлик, изображающий нож.

Китайские власти признали, что задержали Хунвэя только в октябре. В соре после этого объявления Интерпол получил и одобрил заявление Хунвэя об отставке.

Напомним, что ранее в Израиле признали виновной в коррупции жену премьера.

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