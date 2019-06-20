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Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана

Комментариев: 1
Президент США прокомментировал уничтожение американского беспилотника над Ормузским проливом.
Дональд Трамп заявил, что Иран совершил большую ошибку
Дональд Трамп заявил, что Иран совершил большую ошибку

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с уничтожением американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом. Об этом Трамп написал в четверг, 20 июня, в своем микроблоге в Twitter.

Так, комментируя сегодняшний инцидент с уничтожением американского беспилотника над Ормузским проливом Трамп назвал действия Ирана "большой ошибкой".

"Иран сделал очень большую ошибку", - заявил Трамп.

Ранее в четверг Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении американского стратегического беспилотника Global Hawk. Утверждалось, что дрон был сбит на юге Ирана в провинции Хормозган.

Позже в США подтвердили потерю беспилотника над Ормузским проливом, подчеркнув, что американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана.

 

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Теги: США, Иран, Трамп, беспилотник, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Krekk    20.06.2019, 20:48
Оценка:  0
Krekk
Трампушка, это еще ничего. Вот когда они твои "умные невидимые" самолеты начнут сбивать, потому что не знают, что они невидимые - вот это будех крах на всю планету)
А так, простить им эти 120 лямов сбитых куда выгоднее)
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