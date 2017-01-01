Автобус следовал из города Банджар в район Гадагушани. Транспортное средство было сильно перегружено.

Автобус после падения в ущелье в Индии ANI

В Индии пассажирский автобус упал в ущелье в гималайском штате Химачал-Прадеш. Погибли не менее 43 человек, еще 35 получили травмы. Об этом сообщает местное агентство ANI в четверг, 20 июня.

Инцидент произошел в районе Куллу. Автобус следовал из города Банджар в район Гадагушани. В местной полиции отметили, что транспортное средство было сильно перегружено.

"Глубоко опечален автобусной аварией в Куллу. Соболезнования семьям погибших. Я надеюсь, что раненые скоро поправятся. Правительство штата Химачал-Прадеш оказывает всю возможную помощь, которая требуется", – написал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Cмотрите фотогалерею: В Индии автобус рухнул в ущелье: 43 жертвы

Ранее в Венесуэле 16 человек погибли и более 30 пострадали из-за лопнувшей шины автобуса. Рейсовый автобус потерял управление и рухнул в овраг в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы.

Также в Дубае произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. Тогда погибли 17 человек.

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