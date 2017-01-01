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В Британии определились два финалиста в борьбе за пост премьера

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По итогам пятого тура голосования Борис Джонсон набрал 160 голосов, а Джереми Хант – 77 голосов.
Борис Джонсон может занять кресло премьера
Борис Джонсон может занять кресло премьера

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант продолжат борьбу за руководство Консервативной партией и пост премьер-министра. Об этом объявили в парламенте страны, сообщает Интерфакс в четверг, 20 июня.

По итогам пятого тура голосования депутатов-консерваторов Джонсон в очередной раз упрочил свое лидерство в гонке, набрав 160 голосов. Хант получил 77 голосов.

Третий участник состязания, министр окружающей среды Майкл Гоув, набрал 75 голосов и выбыл из дальнейшей борьбы.

Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку и оставила руководство Консервативной партией. Однако, она продолжит исполнять обязанности пока не изберут нового премьера.

Также сообщалось, что Борис Джонсон пообещал не выплачивать ЕС отступные в 39 млрд фунтов стерлингов за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.

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Теги: Британия, премьер-министр, голосования, голосование, парламент, Великобритания, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС
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Источник: korrespondent.net

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