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Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Грузии

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Грузинские правоохранители газом и резиновыми пулями разогнали митинг под зданием парламента.
Протест в Грузии
Протест в Грузии
скриншот


Спецназ очистил территорию от протестующих перед зданием парламента в Тбилиси и продолжает продвигаться вперед в направлении гостиницы, где находятся более 100 участников акции протеста, сообщает Интефракс.

Отмечается, что впереди спецназа идут полицейские и задерживают участников акции. На проспекте Руставели много машин скорой помощи. Врачи оказывают медицинскую помощь раненым.

Несмотря на натиск спецназа, протестующие не расходятся.

Напомним, 20 июня протестующие ворвались в парламент Грузии. Массовые протесты начались после того, как в кресле спикера председателя парламента Грузии оказался российский депутат. В ходе разгона митинга пострадали не менее 52 человека.

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Теги: Грузия, протесты, Тбилиси, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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