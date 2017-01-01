Воздушный шар с туристами унесло в горы в Египте

В результате шар благополучно приземлился. Никто из одиннадцати человек, находившихся в корзине, не пострадал.



В Египте сильный ветер унес воздушный шар с туристами в горы, сообщило египетское министерство гражданской авиации.



Инцидент произошел утром 20 июня. В аэростате находилось 11 человек, они поднялись в воздух над древними храмами неподалеку от города Луксор на востоке страны.



В какой-то момент шар подхватило потоками воздуха и унесло в гористую местность. В корзине находилось пятеро человек из Китая, четверо из Индии, один британец, а также один египтянин-пилот.



В результате шар благополучно приземлился, спасатели в ходе поисковой операции обнаружили пропавших туристов. Никто не пострадал.

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