Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Воздушный шар с туристами унесло в горы в Египте

Комментариев: 0
В результате шар благополучно приземлился. Никто из одиннадцати человек, находившихся в корзине, не пострадал.
Воздушный шар
Воздушный шар
pixabay.com

В Египте сильный ветер унес воздушный шар с туристами в горы, сообщило египетское министерство гражданской авиации.
 
Инцидент произошел утром 20 июня. В аэростате находилось 11 человек, они поднялись в воздух над древними храмами неподалеку от города Луксор на востоке страны.
 
В какой-то момент шар подхватило потоками воздуха и унесло в гористую местность. В корзине находилось пятеро человек из Китая, четверо из Индии, один британец, а также один египтянин-пилот.
 
В результате шар благополучно приземлился, спасатели в ходе поисковой операции обнаружили пропавших туристов. Никто не пострадал.

Напомним, ранее в Крыму ребенка унесло на воздушном шаре. В прошлом году в Германии воздушный шар налетел на ЛЭП.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Египет, туристы, воздушный шар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь