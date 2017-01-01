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Журналист лишился глаза в ходе протестов в Грузии

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В лицо сотруднику СМИ попала резиновая пуля, которыми полицейские стреляли в толпу митингующих.

Один из пострадавших в результате разгона протестующих у здания парламента в Тбилиси потерял глаз, сообщило радио Fortuna со ссылкой на источник.
 
Предположительно, журналисту в лицо попала резиновая пуля, которыми полицейские стреляли в толпу митингующих. По предварительным данным, пострадавший – сотрудник одной из местных телекомпаний.


 
Ранее грузинский Первый канал сообщил об одном пострадавшем журналисте. Позднее стало известно о ранениях четырех сотрудников. Также о пострадавших сообщили телекомпания Рустави-2 и грузинское информагентство Интерпрессньюс.

Напомним, в ходе протестов в Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 правоохранителей. Спецназ открыл по митингующим стрельбу резиновыми пулями, полиция применила слезоточивый газ.

20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии парламента российский делегат сел в кресло парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Позже протестующие ворвались в здание парламента.

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Теги: Грузия, протесты, видео, Тбилиси, журналист
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Источник: korrespondent.net

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