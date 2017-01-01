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Трампу запретили продавать оружие саудитам

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Сенат США выступил за то, чтобы заблокировать действия администрации президента по продажам оружия.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Сенат США проголосовал за то, чтобы запретить американскому лидеру Дональду Трампу продавать оружие Саудовской Аравии, передает Associated Рress.
 
Всего сенаторы приняли 22 решения, по одному для каждой отдельной сделки. Таким образом, Сенат США выступил за то, чтобы заблокировать действия администрации Трампа по продажам оружия.
 
Голосование проходило на фоне усиления напряженности в отношениях США с Ираном.
 
В ответ на это Трамп пообещал наложить вето на данные решения. В Белом доме заявили, что решение о прекращении поставок вооружения Саудовской Аравии послужит сигналом о том, что "США отказываются от своих партнеров и союзников в тот момент, когда они сталкиваются с ростом угроз в их отношении".

Саудовская Аравия пообещала не допустить войны с Ираном

Ранее сообщалось, что США заключат сделку с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по поставке оружия. Общая сумма сделок составит 7 млдр долларов.

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Теги: Саудовская Аравия, оружие, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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