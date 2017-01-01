Трампу запретили продавать оружие саудитам

Сенат США выступил за то, чтобы заблокировать действия администрации президента по продажам оружия.



Сенат США проголосовал за то, чтобы запретить американскому лидеру Дональду Трампу продавать оружие Саудовской Аравии, передает

Сенат США проголосовал за то, чтобы запретить американскому лидеру Дональду Трампу продавать оружие Саудовской Аравии, передает Associated Рress

Всего сенаторы приняли 22 решения, по одному для каждой отдельной сделки. Таким образом, Сенат США выступил за то, чтобы заблокировать действия администрации Трампа по продажам оружия.



Голосование проходило на фоне усиления напряженности в отношениях США с Ираном.



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