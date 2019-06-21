Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Протестующие разгромили офис правящей партии Грузии

Комментариев: 4
Участники акции протеста сожгли флаг правящей партии Грузинская мечта, а также разбили авто и скамейки на улице.
Акция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси
1tv.ge

Протестующие в Тбилиси устроили погром в офисе партии Грузинская мечта, сообщает грузинский Первый канал.
 
Отмечается, что митингующие также сожгли флаг правящей партии. Кроме того, они крушили стекла автомобилей и скамейки на улице.
 
Напомним, 20 июня протестующие ворвались в здание парламента в Тбилиси. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе. На данный момент известно о 52 раненых, из них 38 – правоохранителях. МВД Грузии назвало протесты у парламента в Тбилиси попыткой массового переворота
 
Полиция разгоняла протестующих с помощью водомета, резиновых пуль и слезоточивого газа. На данный момент протестующих на территории парламента Грузии нет. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, Оппозиция, протесты, Тбилиси
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
BROKER666    21.06.2019, 07:18
Оценка:  +1
BROKER666
"в офисе партии Грузинская мечта" ну конечно, грузины просто мечтают об уззком мире... они его насмотрелись в ЮО и в абхазии чтоб мечтать об таком счастье ещё и в самой Сакартвело
VSHIVANKA    21.06.2019, 06:31
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ПОЧЁМ НЫНЧЕ ПЕРЕВОРОТЫ ?
А ГРУЗИНЫ ПЕЧЕНЬКИ С ХОЗЯЙСКИХ РУК БУДУТ ЖРАТЬ ? )))))
Ira0965    21.06.2019, 07:20
Оценка:  0
Ira0965
А ТЫ СОСЕШЬ С ЧЕГО XYЯ, ПЕДИКВАТНЫЙ ?
iseamaster    21.06.2019, 06:18
Оценка:  0
iseamaster
Что бы два, три человека собрались в одном и том же месте, в одно и тоже время, их нужно организовать..... Жванецкий...))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь