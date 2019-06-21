Протестующие разгромили офис правящей партии Грузии

Участники акции протеста сожгли флаг правящей партии Грузинская мечта, а также разбили авто и скамейки на улице.



Протестующие в Тбилиси устроили погром в офисе партии Грузинская мечта, сообщает грузинский

Протестующие в Тбилиси устроили погром в офисе партии Грузинская мечта, сообщает грузинский Первый канал

Отмечается, что митингующие также сожгли флаг правящей партии. Кроме того, они крушили стекла автомобилей и скамейки на улице.

Полиция разгоняла протестующих с помощью водомета, резиновых пуль и слезоточивого газа. На данный момент протестующих на территории парламента Грузии нет.

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