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Чехия призвала Украину “смириться с оккупацией Крыма”

Комментариев: 8
Президент страны уверен, что санкции не влияют на политику и экономику РФ.
Президент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан
EPA/UPG

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Президент Чехии Милош Земан сделал заявление касательно аннексии украинского полуострова. Он призвал Украину и все мировое сообщество “смириться с оккупацией Крыма”. Об этом он заявил в интервью Barrandov.

Земан заявил, что антироссийские санкции со стороны Евросоюза никак не влияют на экономику и политику Российской Федерации. Он также отметил, что его позицию, вероятно, разделяют канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, которые смягчили позиции касательно РФ.

Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если санкции не работают, тогда, вероятно, их следует отменить, - заявил Земан.

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Напомним, санкции ЕС за аннексию Россией украинского Крыма продолжены. Европейский союз в очередной раз на год продлил антироссийские санкции.

 

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Теги: Крым, аннексия, Земан, Чехия
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Комментариев (8)
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barabek    21.06.2019, 10:16
Оценка:  -1
barabek
*Ололо
barabek    21.06.2019, 10:15
Оценка:  -1
barabek
Около у пукина нужно меньше делать!
PINKIPAU    21.06.2019, 10:09
Оценка:  0
PINKIPAU
Про российский кусок дерьма, сытно кушает из рук ФСБ.
Афганец    21.06.2019, 10:01
Оценка:  0
Афганец
Ну, придется смириться! А шо робыть?
Какий_и_Евкакий    21.06.2019, 10:04
Оценка:  -1
Какий_и_Евкакий
Як шо??? Вчить мову и скакати!
Какий_и_Евкакий    21.06.2019, 10:00
Оценка:  -2
Какий_и_Евкакий
Это решение принято в свете анонсированной ещё Порошенко компании "Весь мир с нами!".
Как по чешски будет "Зрада"?
Ser7    21.06.2019, 10:00
Оценка:  +1
Ser7
Прикольно. Прагу не хочет отдать рф и смириться ?
Люблю_Украину    21.06.2019, 09:58
Оценка:  -1
Люблю_Украину
Капитан очевидность. но для политика такие вещи произносить в слух...как в свое время утверждать что Земля круглая и вертится- опасно, могут и сжечь)
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