Чехия призвала Украину “смириться с оккупацией Крыма”

Президент страны уверен, что санкции не влияют на политику и экономику РФ.

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Президент Чехии Милош Земан сделал заявление касательно аннексии украинского полуострова. Он призвал Украину и все мировое сообщество “смириться с оккупацией Крыма”. Об этом он заявил в интервью Barrandov.

Земан заявил, что антироссийские санкции со стороны Евросоюза никак не влияют на экономику и политику Российской Федерации. Он также отметил, что его позицию, вероятно, разделяют канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, которые смягчили позиции касательно РФ.

Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если санкции не работают, тогда, вероятно, их следует отменить, - заявил Земан.

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Напомним, санкции ЕС за аннексию Россией украинского Крыма продолжены. Европейский союз в очередной раз на год продлил антироссийские санкции.