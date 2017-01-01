Президент Грузии прокомментировала протесты

Протесты начались после того, как депутат российской Госдумы сел в кресло председателя парламента Грузии на сессии Межпарламентской православной ассамблеи.

Саломе Зурабишвили говорит, что Россия организовала протесты в Грузии rustavi2.ge

Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и обвинила ее в организации массовых протестов в стране. Об этом президент Грузии написала на своей странице в Facebook в пятницу, 21 июня.

"Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, вероятно, на сегодняшний день может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы повторить, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме РФ, и сегодня это ее самое действенное оружие", - заявила Зурабишвили.

Президент также считает, что поощрение внутренних противостояний в Грузии поддерживает российскую повестку.

Напомним, 20 июня протестующие ворвались в здание парламента в Тбилиси, после того как во время сессии российский делегат сел в кресло парламента. Это также вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе.

На данный момент известно о 52 раненых, из них 38 – правоохранителях. МВД Грузии назвало протесты у парламента в Тбилиси попыткой массового переворота.

Позже протестующие разгромили офис правящей партии. В свою очередь Россия обвинила украинского нардепа в подстрекательстве протестов в Грузии.

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