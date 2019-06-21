В России упал вертолет

Ми-2 рухнул во время работ по опрыскиванию поля. Точная причина ЧП пока не известна.

Вертолет Ми-2 рухнул в России, пилот погиб, сообщает издание Лайф. Крушение произошло во время работ по опрыскиванию поля.

Пилот выпал из кабины при крушении и был насмерть придавлен вертолетом. Точная причина ЧП пока не известна. Однако источник в оперативных структурах не исключает, что крушение могло произойти из-за износа техники.

Ранее в Грузии три человека погибли в результате крушения вертолета в высокогорном районе Казбеги. Американский вертолет Bell 505 направлялся в местную гостиницу.

Также сообщалось, что вертолет упал на крышу офисного небоскреба в Нью-Йорке на Манхэттене. Тогда жертвой крушения стал один человек.

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