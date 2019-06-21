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Подросток с Аляски убила лучшую подругу за $9 млн

Комментариев: 3
Денали Бремер убила свою лучшую подругу после того, как ей предложил за это деньги парень в интернете.
Денали Бремер верила, что ей заплатят за убийство подруги
Денали Бремер верила, что ей заплатят за убийство подруги
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В штате Аляска 18-летняя Денали Бремер вместе с пособником убила свою лучшую подругу, когда мошенник в интернете пообещал заплатить ей за это $9 миллионов. Об этом сообщает канал CBS в пятницу, 21 июня.

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Бремен подговорила 16-летнего Кэйдена Макинтоша помочь ей с убийством, пообещав ему часть денег. После этого они позвали жертву на прогулку в лес, связали скотчем и застрелили.

Человек, который выдавал себя за мультимиллионера по имени Тайлер, предложил девушке деньги, если она убьет свою подругу, снимет это на видео и пришлет ему. Мужчина оказался 21-летним жителем штата Индиана по имени Дарин Шилмиллер.

Полиция уже задержала девушку и ее пособника, а также подала штату Индиана запрос об экстрадиции.

“Если вы слышите мой голос и планируете совершить преступление в Аляске и думаете, что вы в безопасности, потому что вы далеко, знайте, что это не так. Мы вас выследим. Мы вас найдем. И мы достигнем того, что вы предстанете перед правосудием“, - заявил специальный агент Джефф Питерсен.

Напомним, что ранее в Сумской области мужчина расчленил знакомую и выбросил в реку.

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Теги: подростки, убийство, следствие, Аляска
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Nikolas_Adver    21.06.2019, 12:41
Оценка:  0
Nikolas_Adver
ничего личного, просто бизнес-самая любимая фраза пендосов. они так и мать родную, и детей своих грохнут, только цену предложи. уeбища дебильные
navigator2    21.06.2019, 13:13
Оценка:  0
navigator2
а як у вас на ка-цапіі роблять?
samanta_s    21.06.2019, 12:12
Оценка:  +6
samanta_s
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