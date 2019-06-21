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Депутат РФ, из-за которого в Тбилиси начались протесты, сделал громкое заявление

Комментариев: 7
Гаврилов винит во всем грузинскую власть.
Грузинская общественность требует, чтобы депутат Госдумы Сергей Гаврилов покинул Тбилиси
Грузинская общественность требует, чтобы депутат Госдумы Сергей Гаврилов покинул Тбилиси
golos-ameriki.ru

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Российский депутат Сергей Гаврилов, из-за визита которого в Тбилиси в Грузии начались массовые акции протеста, сделал громкое заявление по всему произошедшему.

По словам политика, он решил пройти медицинское обследование после нападения активистов в грузинской столице.

Гаврилов считает, что беспорядки в Тбилиси вызваны непоследовательностью грузинских властей.

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“То, что происходит сейчас - это исключительно последствие непоследовательной, абсурдной иногда позиции руководства Грузии, которое пытается усидеть даже не на двух стульях, а на трех-пяти стульях: пытается и сохранить добрососедские отношения, и привлекать инвестиции, и развивать культуру, при этом по традиции потакая американским коллегам, отыгрывая антироссийскую карту“, - сказал он.

Напомним, в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии парламента российский делегат сел в кресло парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Позже протестующие ворвались в здание парламента.

В ходе протестов в Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 правоохранителей. Спецназ открыл по митингующим стрельбу резиновыми пулями, полиция применила слезоточивый газ. МВД Грузии назвало протесты попыткой переворота.

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Теги: Грузия, Россия, депутат, протесты, Тбилиси
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Комментариев (7)
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рекрас    21.06.2019, 13:00
Оценка:  -1
рекрас
А это не тот, что в Турции застрелии?
Морды у них похожие
Woodbrother    21.06.2019, 12:48
Оценка:  +4
Woodbrother
Депутат гаврилов - тупой валенок.
ВосставшийИзБана    21.06.2019, 12:46
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
И что? Танки вводить будете по своей старой привычке?
NOREGA    21.06.2019, 12:49
Оценка:  -8
NOREGA
Танки есть у правительства Грузии и у оппозиции, поскольку командиры грузинских танков поддерживают грузинскую оппозицию
WTF2wtf    21.06.2019, 12:51
Оценка:  +7
WTF2wtf
Рашик, ты тут что забыл?
Нах, шавка оккупантская
WTF2wtf    21.06.2019, 12:51
Оценка:  +7
WTF2wtf
Могут побомбить, чисто по-дружески ... отжать еще часть страны.
Это уже привычка у путинских (точнее у самого отмороженного презика РФ) ... почти как когда-то у гитлеровцев
BROKER666    21.06.2019, 13:10
Оценка:  +3
BROKER666
таки да - там ещё аджария не отжата...
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