Депутат РФ, из-за которого в Тбилиси начались протесты, сделал громкое заявление

Гаврилов винит во всем грузинскую власть.

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Российский депутат Сергей Гаврилов, из-за визита которого в Тбилиси в Грузии начались массовые акции протеста, сделал громкое заявление по всему произошедшему.

По словам политика, он решил пройти медицинское обследование после нападения активистов в грузинской столице.

Гаврилов считает, что беспорядки в Тбилиси вызваны непоследовательностью грузинских властей.

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“То, что происходит сейчас - это исключительно последствие непоследовательной, абсурдной иногда позиции руководства Грузии, которое пытается усидеть даже не на двух стульях, а на трех-пяти стульях: пытается и сохранить добрососедские отношения, и привлекать инвестиции, и развивать культуру, при этом по традиции потакая американским коллегам, отыгрывая антироссийскую карту“, - сказал он.

Напомним, в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии парламента российский делегат сел в кресло парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Позже протестующие ворвались в здание парламента.

В ходе протестов в Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 правоохранителей. Спецназ открыл по митингующим стрельбу резиновыми пулями, полиция применила слезоточивый газ. МВД Грузии назвало протесты попыткой переворота.