Протесты в Грузии: известно о 240 пострадавших, двое лишились глаз

Среди пострадавших 160 митингующих и 80 полицейских. Врачи также удалили глаз журналистке, в которую попала полицейская резиновая пуля.

В протестах в Тбилиси пострадали 240 человек 1tv.ge

В следствие разгона протестов в Тбилиси пострадали 240 человек. Об этом сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на Министерство здравоохранения в пятницу, 21 июня.

Пострадали 160 протестующих и 80 полицейских, в госпитализации нуждались 102 человека. По информации Радио Свобода, директор больницы в Тбилиси Георгий Кордзахий сообщил, что двум участникам протеста пришлось удалить глаза из-за тяжелых повреждений.

Резиновая пуля, которую выпустила полиция, попала в глаз журналистке, и ей также пришлось его удалить, сообщает издание Fortuna.

Еще один пациент может лишиться глаз, но пока рано говорить конкретно, потому что ситуация усугубляется тяжелой травмой в области лица.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста. Во время 26-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента и обратился к присутствующим на русском языке. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение. Позже протестующие ворвались в здание парламента.

После разгона демонстрации у грузинского парламента в ночь на 21 июня активисты устроили погром в столичном офисе правящей партии Грузинская мечта – демократическая Грузия. При этом демонстранты жгли флаги с эмблемой партии.

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