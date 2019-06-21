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В России рассказали, когда стоит ожидать обмена пленными

Комментариев: 2
В РФ отметили, что нужна взаимность в этом вопросе и со стороны Украины.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как скоро произойдет обмен пленными с Украиной.

Об этом пишет УНИАН.

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Песков указывает, что Путин обсуждал Украину с россиянами и поднимал вопрос об обмене пленными. В РФ отметили, что нужна взаимность в этом вопросе и со стороны Украины.

Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали определенные заявления из Киева о том, что там тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области, - подчеркивает пресс-секретарь Путина.

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По поводу сроков обмена Песков говорит, что “здесь потребуется двухсторонняя работа, которая не может быть открытой и публичной“, поэтому стоит набраться терпения.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом он заявил в ходе прямой линии 20 июня.

 

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Теги: Путин, Россия, Украина, обмен, Пленные
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    21.06.2019, 14:25
Оценка:  +5
WTF2wtf
"Путин обсуждал Украину с россиянами и поднимал вопрос об обмене пленными"???? Для кого этот нелепый набор слов????
Ему не нужно с кем-то из россиян это обсуждать, он единолично может одним звонком отпустить всех пленных или обменять их - только он единолично принимает такие решения.
ВыВсеВрети    21.06.2019, 14:42
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
а он ка зе!...референдум устроит!...)))) это не я! народ так решил!...))))))))
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