В России рассказали, когда стоит ожидать обмена пленными
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как скоро произойдет обмен пленными с Украиной.
Об этом пишет УНИАН.
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Песков указывает, что Путин обсуждал Украину с россиянами и поднимал вопрос об обмене пленными. В РФ отметили, что нужна взаимность в этом вопросе и со стороны Украины.
Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали определенные заявления из Киева о том, что там тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области, - подчеркивает пресс-секретарь Путина.
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По поводу сроков обмена Песков говорит, что “здесь потребуется двухсторонняя работа, которая не может быть открытой и публичной“, поэтому стоит набраться терпения.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом он заявил в ходе прямой линии 20 июня.
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Ему не нужно с кем-то из россиян это обсуждать, он единолично может одним звонком отпустить всех пленных или обменять их - только он единолично принимает такие решения.